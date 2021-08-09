

Правительство Грузии предложило инвесторам госимущество на 90 миллионов лари

09.08.2021 19:54





Имущество стоимостью 90 миллионов лари выставлено на аукцион в рамках госпрограммы «100 инвестиционных предложений для бизнеса». Об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила сегодня на брифинге после заседания.



С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу «100 инвестиционных предложений для бизнеса», предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари (134 миллиона долларов).



«Хорошие экономические показатели, добрая воля и доверие инвесторов позволяют нам еще больше ускорить процесс приватизации… Мы проводим реформу очень быстрыми темпами и наша главная задача – задействовать все, что до сих пор застопорилось в экономическом обороте, чтобы преуспеть и трудоустроить людей», — сказала Турнава.



По ее словам, в пакет входит различная недвижимость, а также акции нескольких остановленных госпредприятий. Аукцион по лотам объявило Национальное агентство государственного имущества Минэкономики. Согласно установленной практике, он проводится в электронной форме.



На этот раз агентство предлагает частному сектору имущество на сумму более 90 миллионов лари, в том числе 54 земельных участка сельскохозяйственного назначения и шесть государственных предприятий. 89 объектов будут проданы со скидкой 25-50%. Отмечается, что процесс приватизации будет максимально прозрачным и доступным для всех, а желающим участвовать в торгах больше не придется тратить время на бюрократические процедуры.



Проект «100 инвестиционных предложений для бизнеса» действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и так далее.



По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.



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