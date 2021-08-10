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В июле Грузию посетили более 230,9 тысячи международных визитеров
10.08.2021 20:20
В июле Грузию посетили более 230,9 тысячи международных визитеров, что на 403,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.
В июле 2020 года в Грузию приехало всего 48 535 путешественников. Несмотря на рост в более чем четыре раза, туристический поток все еще не дотягивает до показателей 2019 года – тогда за июль Грузию посетили более 882,3 тысячи иностранцев.
Топ-10 стран, из которых в Грузию в июле 2021 года было совершено больше всего международных визитов:
Турция – 35 045 визитеров;
Россия – 25 059;
Украина – 24 485;
Армения – 19 707;
Израиль – 17 554;
Грузия (нерезиденты) – 14 962;
Саудовская Аравия – 12 894;
Казахстан – 9 546;
Беларусь – 9 422;
Азербайджан – 8 397.
Несмотря на то, что в Грузии продолжают действовать ограничения на въезд из Индии, в июле из этой страны приехали 6 897 визитеров. На фоне прошлогоднего спада беспрецедентный рост путешественников зафиксирован из Польши (5 713 визитеров), Узбекистана (3 430 визитеров), Германии (2 960 визитеров) и США (2 754 визитеров).
Согласно данным Минэкономики, 90 152 международных визитеров в июле въехали в Грузию через сухопутные границы, 138 412 – по воздуху, 567 — по морю, 1 771 – по железной дороге.
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