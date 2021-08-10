

В июле Грузию посетили более 230,9 тысячи международных визитеров

10.08.2021 20:20





В июле Грузию посетили более 230,9 тысячи международных визитеров, что на 403,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.



В июле 2020 года в Грузию приехало всего 48 535 путешественников. Несмотря на рост в более чем четыре раза, туристический поток все еще не дотягивает до показателей 2019 года – тогда за июль Грузию посетили более 882,3 тысячи иностранцев.



Топ-10 стран, из которых в Грузию в июле 2021 года было совершено больше всего международных визитов:



Турция – 35 045 визитеров;

Россия – 25 059;

Украина – 24 485;

Армения – 19 707;

Израиль – 17 554;

Грузия (нерезиденты) – 14 962;

Саудовская Аравия – 12 894;

Казахстан – 9 546;

Беларусь – 9 422;

Азербайджан – 8 397.

Несмотря на то, что в Грузии продолжают действовать ограничения на въезд из Индии, в июле из этой страны приехали 6 897 визитеров. На фоне прошлогоднего спада беспрецедентный рост путешественников зафиксирован из Польши (5 713 визитеров), Узбекистана (3 430 визитеров), Германии (2 960 визитеров) и США (2 754 визитеров).



Согласно данным Минэкономики, 90 152 международных визитеров в июле въехали в Грузию через сухопутные границы, 138 412 – по воздуху, 567 — по морю, 1 771 – по железной дороге.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





