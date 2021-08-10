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Более 500 овец пали в Самцхе-Джавахети от удара молнии (+видео)


10.08.2021   21:38


530 овец пали накануне вечером на горе Абули в грузинском регионе Самцхе-Джавахети от удара молнии. Об этом пишет местное издание Jnews.

Часть павшего скота принадлежит местному фермеру из села Тамбовка Ниноцминдского муниципалитета, а часть – фермерам из Кахети.

Фермер Николай Леванов, потерявший 160 голов скота, уже обратился к местным властям с просьбой о помощи. В мэрии создана комиссия, которая оценит размер ущерба. Как пишет Jnews, одна овца сегодня стоит около 350 лари (100 долларов).


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