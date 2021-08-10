

Более 500 овец пали в Самцхе-Джавахети от удара молнии (+видео)

10.08.2021 21:38





530 овец пали накануне вечером на горе Абули в грузинском регионе Самцхе-Джавахети от удара молнии. Об этом пишет местное издание Jnews.



Часть павшего скота принадлежит местному фермеру из села Тамбовка Ниноцминдского муниципалитета, а часть – фермерам из Кахети.



Фермер Николай Леванов, потерявший 160 голов скота, уже обратился к местным властям с просьбой о помощи. В мэрии создана комиссия, которая оценит размер ущерба. Как пишет Jnews, одна овца сегодня стоит около 350 лари (100 долларов).







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