

Fly Jordan возобновляет полеты в Грузию

11.08.2021 15:01





Иорданская авиакомпания Fly Jordan (Solitaire Air) возобновит полеты в направлении Грузии с 12 августа. Об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.



Fly Jordan получил разрешение на выполнение многократных чартерных авиаперевозок по маршруту Аман-Батуми-Аман. В период с 12 августа по 30 сентября полеты будут выполняться один раз в неделю – по четвергам, на самолетах Boeing 737.



Иорданский перевозчик впервые открыл рейсы в направлении Грузии в 2017 году, но прекратил оперирование на местном рынке после начала пандемии коронавируса.



Грузия возобновила международные авиаперевозки с 1 февраля 2021 года.



По информации Минэкономики, сейчас на грузинском авиационном рынке работают 39 авиакомпаний – на две больше, чем за аналогичный «доковидный» период 2019 года, а полеты выполняются по 77 направлениям.



В целом восстановлено 88% рейсов от уровня 2019 года.



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