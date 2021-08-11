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Georgian Airways начала выполнять рейсы из Тбилиси в Минск
11.08.2021 16:33
Авиакомпания Georgian Airways начала выполнять прямые регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Минск.
«Уважаемые пассажиры, мы рады сообщить, что сегодня был выполнен наш первый рейс Тбилиси–Минск–Тбилиси. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям», – заявили в авиакомпании.
Отметим, что белорусская авиакомпания «Белавиа» уже выполняет прямые рейсы из Минска в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Число авиарейсов значительно возросло на фоне закрытия странами ЕС неба для белорусских авиакомпаний после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.
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