

Мэрия Тбилиси продала эксклюзивное право на размещение наружной рекламы за 34 млн лари

12.08.2021 10:41





Компания «Алма» получила единоличное право на размещение наружной рекламы в Тбилиси. Об этом в среду сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.



По информации Каладзе, право на размещение рекламы было продано на торгах двумя лотами за 34 миллиона лари (10,9 миллиона долларов). Стартовая стоимость приватизационного права составила 32 миллиона лари. Участвовали в аукционе два заинтересованных бизнес-субъекта.



«Право на размещение рекламы на 15 лет было продано двумя лотами на общую сумму 34 миллиона лари, которые муниципалитет получит в течение следующих десяти дней после подписания соответствующего соглашения. Как только договор будет оформлен, компания обязана перечислить эту сумму в бюджет столицы», — сообщил Каладзе.



По его оценке, торги прошли в конкурентной среде. Каладзе указал, что работа над условиями аукциона длилась несколько месяцев, а процесс был публичным, заинтересованные лица контактировали с сотрудниками мэрии, вице-мэром, был проведен ряд встреч.



Полученный по итогам аукциона доход мэр обещает направить на реализацию различных проектов в столице.



12-летний срок приватизационных прав компании, которая в настоящее время размещает наружную рекламу в столице, истекает в ближайшее время.



ООО «Алма», до 2013 года известное как «Алма Плюс», работает на рынке наружной рекламы в Грузии с 1995 года. Директор компании – Георгий Трапаидзе.



Согласно данным публичного реестра, компания владеет 100% компании Meridian Malta LTD, C88262, зарегистрированной на Мальте.



По информации НПО Transparency International – Georgia, конечными бенефициарами Meridian Malta являются Леван Пхакадзе (50% акций) и Самсона Пхакадзе (50%).



При этом «Алме» принадлежат эксклюзивные права на размещение внутренней рекламы в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В 2019 году компания приобрела эксклюзивное право сроком на 20 лет на размещение рекламы на всех объектах «Тбилисской транспортной компании», управляющей общественным транспортом в грузинской столице.



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