

Власти Грузии потратят 35 млн лари на замену канатной дороги в Сванетии

12.08.2021 10:52





К следующему сезону в Сванетии построят новую канатную дорогу, ведущую на горнолыжный курорт Хацвали. Об этом сообщила заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



«На основании проверки правительство Грузии приняло решение обновить канатную дорогу Хацвали-Зурулди и встретить иностранных и грузинских туристов, которые посетят нашу страну следующей зимой, с новой ультрасовременной канатной дороги, которая будет соответствовать всем стандартам безопасности», — сказала Квривишвили.



Согласно распоряжению правительства Грузии, «Компания развития горных курортов» (МTS) должна демонтировать поврежденную канатную дорогу Хацвали-Зурулди и построить на ее месте новую, а также оборудовать соответствующую инфраструктуру. Крайний срок – 31 декабря 2021 года.



Как пишет агентство BM, решение было принято после того, как объект проинспектировали сотрудники Управления строительного надзора. Ведомство пришло к выводу, что канатка Хацвали-Зурулди не соответствует нормам безопасности.



«Компания развития горных курортов» решила поручить строительные работы австрийской Dиoppelmeier. Контракт об упрощенной закупке уже подписан, его стоимость составляет до 35 миллионов лари.



«Новая канатная дорога гондольного типа (10 человек), оборудованная на месте старой канатной дороги, обеспечит перевозку от 1800 до 2400 пассажиров в час (в зависимости от количества кабин)», — говорится в документации на сайте Государственного агентства по закупкам.



Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от города Местиа. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии. Он начал свою работу в 2011 году.



Все канатные дороги на горных курортах Грузии, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится один раз в пять лет.



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