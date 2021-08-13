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Грузия вернула Турции 52 тонны зараженного картофеля


13.08.2021   18:57


Таможенники перехватили 52 тонны зараженного картофеля на ТПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе. Об этом сообщает сегодня Служба доходов Минфина Грузии.

В Грузию товар пытались ввезти две фуры.

В результате лабораторного исследования проб, отобранных в соответствии с планом мониторинга продукции, сотрудниками отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы.

Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз был возвращен стране-экспортеру — Турции.

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