

Грузия вернула Турции 52 тонны зараженного картофеля

13.08.2021 18:57





Таможенники перехватили 52 тонны зараженного картофеля на ТПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе. Об этом сообщает сегодня Служба доходов Минфина Грузии.



В Грузию товар пытались ввезти две фуры.



В результате лабораторного исследования проб, отобранных в соответствии с планом мониторинга продукции, сотрудниками отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы.



Согласно постановлению правительства Грузии, указанный груз был возвращен стране-экспортеру — Турции.





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