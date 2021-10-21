

Нармания: Telasi и Telmiko начислили потребителям на 1.300.000 лари больше, чем следовало

21.10.2021 14:03





По словам директора Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давида Нарманиа, компании по распределению и поставке электроэнергии Telasi и Telmiko начислили потребителям на 1.300.000 лари больше, чем следовало, что впоследствии было скорректировано.



«Были проверены данные 650 000 абонентов, из которых данные 400 000 были скорректированы.



Переплата составила более 1,3 миллиона лари. Из них почти 200 000 абонентов скорректировал Telasi, чуть меньше 200 000 — Telmiko», — сказал Нарманиа.



По словам Давида Нарманиа, Telmiko оштрафована на 75 000 лари, а Telasi — на 50 000 лари. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится вдвое.



С 1 июля 2021 года компания по распределению и поставке электроэнергии Telmiko заменила Telasi.



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