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Советник премьер-министра: Думаю, время больших ГЭС в Грузии завершилось
22.10.2021 22:01
Советник премьер-министра Грузии Васил Худак в интервью с Forbes Talks заявил, что по его мнению время больших ГЭС в Грузии завершилось. Перевод слов Худака также принадлежит изданию.
Он объяснил это противоречиями, которые есть в Грузии касательно проектов такого типа. По его мнению альтернативой может стать полномасштабное освоение солнечной и ветряной энергии.
«Мое личное ощущение таково, что в Грузии завершилось время больших гидроэнергетических проектов. Это я говорю исходя из того, что происходит в стране и насколько большим является местное сопротивление.
Будущее я вижу в строительстве маленьких ГЭС и развитии обновляемой энергии, в особенности солнечной и ветреной. Для этого понадобится достижение системного баланса», — отметил он.
Худак указал, что в случае освоения солнечной и ветряной энергии в Грузии вырастет спрос на батареи, в результате чего начнется их местное производство. Это, подчеркнул Худак, принесет пользу как Грузии, так и всему региону.
В частности, он представляет такую схему следующим образом: инвестора, интересующегося освоением солнечной и ветряной энергии нужно обязать построить систему хранения на случай, когда к такому типу энергий будет меньше доступа. Именно в таком случае станет необходимым наличие системы батарей для хранения, что и увеличит внутренний спрос.
Худак подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром и министром экономики.
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