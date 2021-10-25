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В Тбилиси выросли цены на жилье
25.10.2021 17:17
По данным Национальной службы статистики, в третьем квартале (июль, август, сентябрь) 2021 года в Тбилиси выросли цены на жилую недвижимость. В частности, годовой рост индекса (RPPI) составил 8.9%, по сравнению со средними ценами на 2020 год цены выросли на 6.2%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2020 года, цена на частные дома выросла на 13.5%, а на квартиры – на 7.3%.
Районами с самым дорогим жильем в Тбилиси по-прежнему остаются Мтацминда, Ваке и Сабуртало. Дешевле всего жилье можно приобрести в Надзаладеви, Исани и Самгори.
В среднем, 1 квадратный метр квартиры в новостройке на Мтацминда составляет 4 089 лари ($1 315), а в Самгори – 2 332 лари ($750).
Следует отметить, что цены на недвижимость на рынке в основном устанавливаются в долларах, а индекс цен высчитывается в национальной валюте – лари.
В третьем квартале 2020 года курс лари по отношению к доллару составлял 3.10, а в тот же период 2021 года составлял 3.11 лари за 1 доллар.
Цены на 1 квадратный метр жилплощади в долларах по районам Тбилиси:
Мтацминда — $1 315
Ваке — $1 161
Сабуртало — $960
Чугурети — $955
Крцаниси — $953
Дидубе — $904
Глдани — $893
Надзаладеви — $804
Исани — $795
Самгори — $750
Тот факт, что курс лари практически не изменился за год, свидетельствует о том, что цена на недвижимость реально выросла и индекс не отражает только колебания курса лари, а указывает и на другие экономические факторы.
В частности, специалисты напоминают о рекордно выросшем уровне инфляции. В третьем квартале 20202 года уровень инфляции составил 4.7%, а в 2021 году поднялся до 12.3%.
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