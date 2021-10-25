

В Тбилиси выросли цены на жилье

25.10.2021 17:17





По данным Национальной службы статистики, в третьем квартале (июль, август, сентябрь) 2021 года в Тбилиси выросли цены на жилую недвижимость. В частности, годовой рост индекса (RPPI) составил 8.9%, по сравнению со средними ценами на 2020 год цены выросли на 6.2%.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2020 года, цена на частные дома выросла на 13.5%, а на квартиры – на 7.3%.



Районами с самым дорогим жильем в Тбилиси по-прежнему остаются Мтацминда, Ваке и Сабуртало. Дешевле всего жилье можно приобрести в Надзаладеви, Исани и Самгори.



В среднем, 1 квадратный метр квартиры в новостройке на Мтацминда составляет 4 089 лари ($1 315), а в Самгори – 2 332 лари ($750).





Следует отметить, что цены на недвижимость на рынке в основном устанавливаются в долларах, а индекс цен высчитывается в национальной валюте – лари.



В третьем квартале 2020 года курс лари по отношению к доллару составлял 3.10, а в тот же период 2021 года составлял 3.11 лари за 1 доллар.



Цены на 1 квадратный метр жилплощади в долларах по районам Тбилиси:



Мтацминда — $1 315

Ваке — $1 161

Сабуртало — $960

Чугурети — $955

Крцаниси — $953

Дидубе — $904

Глдани — $893

Надзаладеви — $804

Исани — $795

Самгори — $750

Тот факт, что курс лари практически не изменился за год, свидетельствует о том, что цена на недвижимость реально выросла и индекс не отражает только колебания курса лари, а указывает и на другие экономические факторы.



В частности, специалисты напоминают о рекордно выросшем уровне инфляции. В третьем квартале 20202 года уровень инфляции составил 4.7%, а в 2021 году поднялся до 12.3%.



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