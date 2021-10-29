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В сентябре 2021 рост экономики Грузии составил 6,9%


29.10.2021   13:22


По предварительным данным Национальной статистической службы Грузии, в сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальный рост ВВП составил 6,9%

За первые девять месяцев средний показатель реального роста ВВП составил 11,3%.

По данным Геостата, в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, гостиницы и рестораны, искусство, развлечения и досуг, деятельность, связанная с недвижимостью, торговля.

По предварительным данным, в условиях пандемии, в 2020 году, экономика Грузии сократилась на 6,2%.

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