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В сентябре 2021 рост экономики Грузии составил 6,9%
29.10.2021 13:22
По предварительным данным Национальной статистической службы Грузии, в сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальный рост ВВП составил 6,9%
За первые девять месяцев средний показатель реального роста ВВП составил 11,3%.
По данным Геостата, в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, гостиницы и рестораны, искусство, развлечения и досуг, деятельность, связанная с недвижимостью, торговля.
По предварительным данным, в условиях пандемии, в 2020 году, экономика Грузии сократилась на 6,2%.
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