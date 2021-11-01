

Обещанный двукратный рост экономики – под вопросом

01.11.2021 13:20





В сентябре 2021 года рост экономики Грузии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 6, 9%, что больше, чем в 2013-2019 годах, но рост даже в сравнении с пандемийным 2020 годом замедляется. Это дает основания полагать, что возможно, обещанного правительством двузначного роста экономики по результатам 2021 года не будет.



По данным за 9 месяцев 2021 года такие параметры, как безработица, инфляция, и т.д., ухудшились.



В январе-сентябре 2020 года в результате карантина экономика упала на 5%, соответственно, в этом году в аналогичный период рост был довольно высоким - 11 3%. Конкретно в сентябре 2020 года ВВП упал на 0, 7%, в этом году вырос на 6, 9%. Что касается квартальных результатов, то в первом квартале 2020 года экономика выросла на 2, 2%, во втором - сократилась на 12, 3%, в третьем на 3, 8%. В 2021 году из-за локдауна первый квартал оказался провальный – спад экономика в этот период составил 4, 5% Во втором квартале был зафиксировано рекордный рост – 29, 9%, в третьем – 9%.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «экономика кипит», министр экономики Натиа Турнава заверяет население в том, что экономика не только восстановилась, но уже превысила восстановления.



Однако даже официальная статистика показывает совершенно иную реальность. К примеру, инфляция в третьем квартале 2021 года достигла двузначных показателей – только в сентября этого года цены в среднем выросли на 12, 3%. И это – общий показатель, который учитывает то, что на ряд второстепенных товаров и услуг цены могли совсем не вырасти.



Зато товары первой необходимости, в том числе и продовольствие, подорожали значительно больше, чем на 12, 3%.



Такой бурный рост инфляции означает, что прибавка к пенсии на 20-25 лари практически даже частично не покрывает роста цен.



Показателем того, что экономика далека от состояния кипения является и рост числа граждан, получающих от государства социальную помощь – их число в сравнении с январем 2020 года выросло на 98 000 и составило 628 00.



Кроме того на 3, 6%, до 22,1% выросла и безработица, соответственно, и без того внушительную армию безработных пополнили еще 63 000 человек.



По словам главы Центра экономической трансформации Рамаза Герлиани, нет даже теоретического шанса на то, что по результатам 2021 года экономический рост достигнет двузначных показатель, и то, что было вполне достижимо при правильной экономической политике, сейчас уже нереально.



«Если хотя бы в 2022 году экономическая политика не будет пересмотрена, то рост ВВП и дальше продолжит замедляться и будет в пределах 4%. Есть вариант добиться стабильного двузначного роста экономики в течение ближайших лет – для этого государство должно отказаться от своих, почти неиспользуемых активов на сумму почти 3 трлн. долларов и безвозмездно передать их населению. Это может стать основой для удвоения экономики уже за 6 лет» - считает эксперт.



По его словам, сейчас нет надежды на то, что успешная вакцинация сможет способствовать ускорению экономического роста, так как время для этого упущено, вакцинация дискредитирована, правительство оказалось неготовым, а изменить настроения сейчас уже очень сложно.



«Если на фоне обвала 2020 года в 2021 году экономика хоть как-то росла, то инвестиции продолжают сокращаться, и денежные переводы из-за рубежа, которые в январе-сентябре 2021 года составили 1, 7 млрд. долларов, по-прежнему превышают показатель инвестиций. При этом сами денежные переводы выросли на 28%» - заявил Рамаз Герлиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





