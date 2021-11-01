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В Грузии снова поднялись цены на топливо
01.11.2021 14:09
За последний месяц цены на топливо в Грузии выросли в среднем на 4 тетри. Стоимость всех видов топлива в стране увеличилась за последние две недели.
Что касается конкретных видов топлива - средняя цена бензина типа Regular 92 составляет около 2,94 лари, средняя цена Super - 3,17 лари, а средняя цена топлива Premium - 3,25 лари.
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