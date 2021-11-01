

Полеты между Грузией и Испанией возобновились

01.11.2021 14:23





Прямые рейсы в направлении Испании будут осуществляться из Кутаисского аэропорта раз в неделю.



На первом этапе венгерский лоукостер Wizz Air будет летать в направлении Барселоны.



В ближайшие месяцы из Кутаиси будет возобновлено авиасообщение на нескольких новых направлениях- в частности, со 2 ноября начнутся полеты в Берлин и Вену, с 16 декабря – в Абу-Даби.



По информации Объединения аэропортов новые направления будут добавляться по мере улучшения эпидемиологической ситуации как в стране, так и во всем мире.



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