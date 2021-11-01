|
|
|
Полеты между Грузией и Испанией возобновились
01.11.2021 14:23
Прямые рейсы в направлении Испании будут осуществляться из Кутаисского аэропорта раз в неделю.
На первом этапе венгерский лоукостер Wizz Air будет летать в направлении Барселоны.
В ближайшие месяцы из Кутаиси будет возобновлено авиасообщение на нескольких новых направлениях- в частности, со 2 ноября начнутся полеты в Берлин и Вену, с 16 декабря – в Абу-Даби.
По информации Объединения аэропортов новые направления будут добавляться по мере улучшения эпидемиологической ситуации как в стране, так и во всем мире.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна