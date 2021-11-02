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Кутаисский аэропорт свяжут с железнодорожной станцией до конца этого месяца
02.11.2021 14:54
К концу месяца Международный аэропорт Кутаиси свяжут с железнодорожной станцией. По сообщению Минэкономики, строительство станции уже завершено, и в ближайшее время она начнет принимать пассажиров.
«Станция, который станет важным объектом как для Кутаиси, так и для частного сектора и населения, поможет повысить мобильность в Кутаисском аэропорту и упростит доступ путешественников к аэропорту», - заявили Первому каналу Грузии в Министерстве экономики Грузии.
Новую железнодорожную станцию около Кутаисского аэропорта построила компания «Инжмшени 96», с которой у «Грузинской железной дороги» оформлен контракт на сумму 1,247 млн. долларов.
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