

Кутаисский аэропорт свяжут с железнодорожной станцией до конца этого месяца

02.11.2021 14:54





К концу месяца Международный аэропорт Кутаиси свяжут с железнодорожной станцией. По сообщению Минэкономики, строительство станции уже завершено, и в ближайшее время она начнет принимать пассажиров.



«Станция, который станет важным объектом как для Кутаиси, так и для частного сектора и населения, поможет повысить мобильность в Кутаисском аэропорту и упростит доступ путешественников к аэропорту», ​​- заявили Первому каналу Грузии в Министерстве экономики Грузии.



Новую железнодорожную станцию около Кутаисского аэропорта построила компания «Инжмшени 96», с которой у «Грузинской железной дороги» оформлен контракт на сумму 1,247 млн. долларов.



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