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В Телави завершается ремонт аэропорта «Мимино»
02.11.2021 15:09
Новости-Грузия
К концу ноября завершатся ремонтные работы в аэропорту «Мимино», который расположен в городе Телави, после чего отсюда будут осуществляться междугородние рейсы. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Аэропорт в Телави, принадлежащий Грузинскому авиационному университету, был открыт в 2012 году. Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце 18 века.
Однако сотрудники предпочитают называть аэропорт «Мимино» — как культовую комедию Георгия Данелия о летчике из Телави, которого сыграл популярнейший актер и певец Вахтанг Кикабидзе.
В настоящее время здесь проходят производственную практику студенты летно-технического факультета. В аэропорту базируются три типа самолетов — Cessna 152, Aeroprakt A-22 и Tecnam P2006T.
Проект реализует Грузинский авиационный университет, на ремонт потрачено более 2 миллионов лари (632 тысячи долларов).
После ремонта «Мимино» сможет принимать воздушные суда категории 2В, то есть рассчитанные примерно на 20 пассажиров, из любого аэропорта Грузии.
Администрация аэропорта сообщает, что в аэропорту полностью восстановили взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру аэродрома.
Также в аэропорту Телави будет возобновлено обучение студентов летного факультета и их практические полеты.
На территории аэропорта построены предприятие по техническому обслуживанию самолетов, навигационная вышка, здание аэровокзала для пассажиров и общежитие для летчиков-инструкторов и инженерно-технического персонала.
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