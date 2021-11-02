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Грузинская железная дорога увеличила транспортировку нефти на 43%
02.11.2021 15:11
В 2021 году Грузинская железная дорога увеличила грузопоток на 12%. Всего за год перевезено 9,1 млн тонн грузов.
Согласно распространенной информации, осуществлена перевозка грузов общей стоимостью 264 миллиона лари.
При этом транспортировка нефтепродуктов увеличилась на 43%. Перевозка сахара увеличилась на 82%, а удобрений - на 18%.
Среди общего грузопотока поставки по среднему коридору увеличились на 51% в 2021 году.
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