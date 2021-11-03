

Wanderlust назвал Тбилиси самым желанным городом для поездок на короткие расстояния

03.11.2021 12:24





На церемонии награждения одного из самых известных британских СМИ о путешествиях в мире Wanderlust — Wanderlust Travel Awards, Тбилиси был назван самым желанным городом для путешествий на короткие расстояния. Об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства муниципалитета.



По словам Каладзе, в этой категории также победили Лиссабон и Севилья.



«Важно, что победителя номинации выбрали читатели. В период пандемии особенно приятно признание такого известного издателя средств массовой информации и миллионов его читателей. Это еще раз подчеркивает разнообразие туристических продуктов столицы и представляет потенциал городского туризма Тбилиси для международных путешественников и профессионалов туристического сектора.



Помню, до пандемии, как развивались кафе и бары, хостелы. Пандемия, безусловно, нанесла ущерб этому направлению, но мы разрабатываем программы поддержки, чтобы помочь вам как можно больше принимать туристов и знакомить их с нашей столицей с ее памятниками и культурой. Это признание важно, и я хочу пожелать успехов моему городу», — заявил Каха Каладзе.



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