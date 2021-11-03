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Иранские авиакомпании возобновляют регулярные полеты в Тбилиси


03.11.2021   22:06


Иранские авиакомпании Zagros Airlines и Qeshm Airlines в ноябре возобновят регулярные рейсы Тегеран-Тбилиси-Тегеран. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии (GCAA).

С 1 ноября Zagros Airlines уже выполняет рейсы между Тбилиси и Тегераном два раза в неделю.

Qeshm Airlines до 15 ноября 2021 года будет выполнять рейсы два раза в неделю и четыре раза в неделю после 15 ноября, пишет агентство «Новости-Грузия».

Так как для авиакомпании Qeshm Airlines уже утвержден график на зимний период на семь полетов в неделю, авиакомпания рассмотрит возможность поэтапного перехода на ежедневные рейсы.

Грузия приостановила прямые рейсы с Ираном и другими странами из-за пандемии коронавируса в феврале 2020 года.

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