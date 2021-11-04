

EBRD улучшил прогноз экономического роста Грузии на 2021 год

04.11.2021 16:16





Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) улучшил прогноз экономического роста Грузии на 2021 год на три процентных пункта.



Международный финансовый институт ожидает в этом году экономического роста в нашей стране на 7,5 процента.



EBRD оставил прогноз на 2022 год для Грузии без изменений, и организация по-прежнему ожидает 5,5-процентного экономического роста.



Следует отметить, что финансовое учреждение ожидает в 2021 году самого высокого экономического роста в регионе в Грузии.



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