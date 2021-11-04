Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

EBRD улучшил прогноз экономического роста Грузии на 2021 год


04.11.2021   16:16


Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) улучшил прогноз экономического роста Грузии на 2021 год на три процентных пункта.

Международный финансовый институт ожидает в этом году экономического роста в нашей стране на 7,5 процента.

EBRD оставил прогноз на 2022 год для Грузии без изменений, и организация по-прежнему ожидает 5,5-процентного экономического роста.

Следует отметить, что финансовое учреждение ожидает в 2021 году самого высокого экономического роста в регионе в Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна