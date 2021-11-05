

ЕБРР повысил прогноз по росту ВВП Грузии

05.11.2021 12:32





Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз по экономическому росту Грузии в 2021 году на 3 процентного пункта​, до 7,5%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте банка.



По мнению экспертов ЕБРР, залогом роста ВВП Грузии выше уровня 2019 года является резко возросшая в 2021 году экономическая активность. При этом особый акцент аналитики делают на внешнеторговом обороте.



«Совокупный рост ВВП в период с января по август составил 12% в годовом исчислении, хотя туризм, который оставался основным двигателем роста в последние годы, все еще намного ниже допандемийного уровня… На основе уверенного роста в первые восемь месяцев 2021 года ожидается рост экономики на 7,5% в 2021 году», — сказано в отчете.



При этом аналитики указывают, что инфляция в Грузии очень высокая. Она достигла уровня 2008 года и выражается двухзначными цифрами.



«Уровень инфляции достиг 12,3% в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за более высоких международных цен на продукты питания и нефть, а также влияния прошлогоднего обесценения [лари]. Национальный банк Грузии отреагировал трехкратным повышением ставки рефинансирования в 2021 году в совокупности на 2 процентных пункта, до 10% в августе 2021 года», — говорится в отчете.



Тем не менее, в ЕБРР считают, что сейчас основные риски для экономики Грузии связаны не с инфляцией, а с медленными темпами вакцинации против коронавируса, «будущим распространением пандемии и возможными ограничениями на поездки, а также повышенной политической нестабильностью».



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