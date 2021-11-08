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Скорректированная версия госбюджета на 2022 год будет представлена в бюро парламента
08.11.2021 12:53
На сегодняшнем заседании бюро парламента будет представлен проект госбюджета на 2022 год, скорректированный правительством.
Какие замечания и рекомендации, представленные парламентом, были учтены исполнительной властью, станет известно на слушаниях в комитетах.
Первоначальный вариант проекта определялся более чем в 18 миллиардов 400 миллионов лари. Предусмотрено повышение заработной платы сертифицированных учителей. Также увеличение пенсий на 20 и 25 лари.
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