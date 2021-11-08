

Скорректированная версия госбюджета на 2022 год будет представлена в бюро парламента

08.11.2021 12:53





На сегодняшнем заседании бюро парламента будет представлен проект госбюджета на 2022 год, скорректированный правительством.



Какие замечания и рекомендации, представленные парламентом, были учтены исполнительной властью, станет известно на слушаниях в комитетах.



Первоначальный вариант проекта определялся более чем в 18 миллиардов 400 миллионов лари. Предусмотрено повышение заработной платы сертифицированных учителей. Также увеличение пенсий на 20 и 25 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





