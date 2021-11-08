

В Грузии пенсионерам заплатят за прививку от коронавируса

08.11.2021 16:19





В Грузии правительство решило платить пенсионерам за прививку от коронавируса – установлена единовременная надбавка в 200 лари (66 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января сделают первую прививку.



«С сегодняшнего дня каждый пенсионер, получивший вакцину до 1 января, будет получать единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари», — заявил сегодня на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



200 лари будут начислены пенсионеру после получения первой же дозы вакцины.



Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в Грузии остается низким показатель вакцинации – двумя дозами привиты только 33% взрослых жителей страны.



Между тем специалисты заявляют, что почти 99% пациентов, попадающих в реанимацию и умирающих от коронавирусы – это непривитые граждане. Врачи напоминают, что больше всего рискуют тяжело перенести и умереть от корнавируса, в первую очередь, граждане старше 65 лет. Между тем именно среди них, особенно в сельской местности, самые низкие показатели вакцинации.



Сегодня в аппарате правительства состоялся межведомственный координационный совет. По итогам заседания Гарибашвили также сообщил, что с декабря в Грузии введут так называемые «зеленые паспорта», в которых будет отражен ковид-статус гражданина.



По словам Гарибашвили, «зеленый паспорт» который нужен будет для посещения обещственных мест, будет выдаваться гражданам, дважды вакцинированным против коронавируса, переболевшим коронавирусом во время пандемии, а также тем, кто провел ПЦР-тест за последние 72 часа или экспресс-тест за последние 24 часа.







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