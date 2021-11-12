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В Грузии планируется открыть новые курорты
12.11.2021 13:08
Министерство экономики и устойчивого развития подготовило новые крупные инвестиционные проекты, направленные на создание новых курортов и центров туристической привлекательности в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
В ходе рабочей встречи было обсуждено до 40 инвестиционных предложений, которые включают развитие новых туристических объектов по всей стране, а также промышленные и логистические проекты. В ближайшее время будут выбраны наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций предложения.
Например, было упомянуто обустройство туристической инфраструктуры в Самшвилде, а также строительство нового курорта в Рача-Лечхуми и регионе Квемо Сванети.
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