

В Грузии планируется открыть новые курорты

12.11.2021 13:08





Министерство экономики и устойчивого развития подготовило новые крупные инвестиционные проекты, направленные на создание новых курортов и центров туристической привлекательности в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



В ходе рабочей встречи было обсуждено до 40 инвестиционных предложений, которые включают развитие новых туристических объектов по всей стране, а также промышленные и логистические проекты. В ближайшее время будут выбраны наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций предложения.



Например, было упомянуто обустройство туристической инфраструктуры в Самшвилде, а также строительство нового курорта в Рача-Лечхуми и регионе Квемо Сванети.



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