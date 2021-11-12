

При поддержке государства в Грузии впервые создали предприятие по переработке грецких орехов

12.11.2021 14:41

Новости-Грузия



Первое предприятие по переработке грецких орехов, созданное при поддержке государства, начало работу в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.



Инвестиции в проект составили более 2,5 миллиона лари, из которых 600 тысяч лари – это грант Агентства развития села, 1,5 миллиона лари – кредит, выданный на льготных условиях. Мощности по переработке орехов составят около 500 тонн в год. Завод «Анигози» в этом году впервые принял сырье от фермеров из регионов Кахети, Шида Картли и Квемо Картли, переработав 110 тонн грецких орехов.



Постоянно на предприятии трудоустроено 15 жителей Гардабанского муниципалитета, но в сезон численность штата будет увеличиваться в два раза.



«У нас есть достаточно амбициозные и долгосрочные цели, чтобы Грузия стала одним из важнейших экспортеров грецких орехов в мире. Наша политика по данному направлению последовательно, целенаправленно, успешно реализуется, о чем свидетельствует открытие в селе Марткопи нового предприятия современных стандартов», — сказал глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили, который ознакомился с производственным процессом на заводе «Анигози».



На данном этапе компания планирует продавать свою продукцию на внутреннем рынке, а со следующего года продукция будет экспортироваться.



По словам директора предприятия Анны Кевхишвили, со следующего года будет расширен список регион, поставляющих им сырье. Таким образом, объем перерабатываемой продукции вырастет втрое и, как следствие, увеличится экспортный потенциал. На предприятии будет внедрен международный стандарт качества, что еще больше повысит конкурентоспособность грузинской продукции.



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