

На проекты в семи муниципалитетов правительство Грузии выделит четыре миллиона лари

16.11.2021 11:55

Новости-Грузия



На развитие проектов в семи муниципалитетах Грузии в рамках программы интегрированного развития пилотных регионов страны в 2020-2022 годах, выделят четыре миллиона лари. Об этом сообщает министерство регионального развития и инфраструктуры.



Целевые проекты обновления городов, развития туризма и бизнеса в 2021-2022 годах будут реализованы в Лагодехи, Телави, Кутаиси, Харагаули, Ланчхути, Цхалтубо и Чиатура, на что муниципалитеты получат в общей сложности 3 774 097 лари. Софинансирование муниципалитетов составит более 42 тысяч лари.



Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов, объявленных в рамках программы.



Как будут использованы деньги:



— В селе Рачисубани Лагодехского муниципалитета обустроят дорожную инфраструктуру, для поддержки развития местного бизнеса§



— Для усиления культурно-образовательной роли, на исторических памятниках и туристических информационных досках в Телави будут размещены QR-коды§



— На проспекте Ильи Чавчавадзе в Кутаиси будет построена инфраструктура регулирования безопасности дорожного движения§



— Будет улучшена существующая инфраструктура и обустроены санитарные пункты на территории, прилегающей к «Холодному озеру» в Цхалтубо§



— В Чиатура благоустроят территорию близ озера на улице Казбеги§



— Будет отремонтирован детский сад в селе Хуневи Харагаульского муниципалитета§



— В селе Орагви Ланчхутского муниципалитета будет создана туристическая инфраструктура и восстановлена подъездная дорога.§



Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и, в конечном итоге, постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами.



Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС.



Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года. Предварительный бюджет 200 миллионов лари, из которых 48 миллионов уже выделены.



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