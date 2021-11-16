

В Грузии начнет работу венчурный инвестиционный фонд США,

16.11.2021 15:53





«Один из крупнейших американских венчурных инвестиционных фондов Catapult VC начнет функционирование в Грузии, который создаст в нашей стране 50-миллионный фонд Catapult Georgia One», — заявляет Министерство экономики и устойчивого развития.



По словам министра экономики и устойчивого развития, фонд ведет свою деятельность в Кремниевой долине и профинансировал сотни стартапов.



«Согласно решению Catapult VC, в Грузии будет создан частный фонд, который будет финансировать грузинские стартапы, где государство будет представлено с небольшим участием. Это признание того факта, что мы создали настолько привлекательную экосистему для грузинских инновационных стартапов, что такие крупные американские фонды берутся за финансирование грузинских стартапов. Это направление нашей экономики, которое уже является очень конкурентоспособным, а грузинские стартапы конкурируют с другими стартапами во всем мире. Это экономика будущего, которая будет развиваться еще быстрее», — заявила Натия Турнава.



Catapult VC — это венчурный фонд, специализирующийся на инвестировании в технические хабы за пределами Кремниевой долины. За 15 лет фонд инвестировал более 220 миллионов долларов в более чем 100 компаний.



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