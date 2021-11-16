

На 2022 год запланировано повышение заработной платы госслужащим на 10%

16.11.2021 19:35





«В 2022 году планируется увеличить заработную плату госслужащим на 10%», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, представляя на заседании парламента доработанный вариант проекта бюджета на 2022 год.



Как отметил министр, вопрос регулирования заработной платы в бюджетной сфере — один из самых актуальных и важных.

По его словам, в 2019-2020 годах в основном выросли зарплаты в армии, полиции и педагогической сфере, в то время как в других государственных учреждениях повышения практически не было.



По словам министра финансов, регулирование заработной платы в ближайшие годы будет проблематичным, с учетом чего в представленном проекте бюджета определена задача правительства, которая предусматривает, что до 1 июля следующего года основные принципы должны быть урегулированы с целью повышения заработной платы в госсекторе.



«Введение подобных регуляций является гарантией того, что заработная плата квалифицированных государственных служащих будет ежегодно увеличиваться пропорционально экономическому развитию», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.





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