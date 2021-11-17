

Оценка Грузии в Индексе мирового благосостояния достигла нового исторического максимума

17.11.2021 11:41





Грузия заняла 53-е место из 167 стран в Индексе благосостояния на 2021 год, улучшила свой рейтинг на два места, получила 62,3 балла по 100-балльной рейтинговой системе, установив, таким образом, новый исторический максимум, — информацию распространяет министерство финансов Грузии.



По данным ведомства, отчет глобального благосостояния аналитический центр Legatum Institute представляет с 2007 года.



«В 2021 году в мировом рейтинге благосостояния Грузия опережает все соседние страны, и среди постсоветских стран уступает только странам Балтии. В этом году Грузия была названа в десятке лучших в мире за долгосрочное (десятилетнее) улучшение инфраструктуры и доступа к рынкам.



Кроме того, Грузия находится на первом месте по долгосрочному улучшению доступа к Интернету в Восточной Европе», — говорится в информации в Минфина.



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