

В общественном транспорте Тбилиси со следующего года будет задействована абонентская система

17.11.2021 13:57





В общественном транспорте Тбилиси со следующего года будет задействована абонентская система, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании столицы.



По словам Кахи Каладзе, подробности новости станут известны позже. По его словам, после полного обновления парка микроавтобусов весь общественный транспорт будет иметь интегрированный тариф.



«Кроме того, с января мы вводим новинку — абонентскую систему. Об этом мы сообщим общественности чуть позже. Также будет интегрированный тариф. Вы знаете, что при покупке билета на метро у людей есть возможность пользоваться автобусом, микроавтобусам в ​​течение полутора часов без какой-либо оплаты. Но по состоянию на сегодня, это не относится к т.н. желтым маршруткам. Однако со следующего года это будет полностью регулироваться, и весь вы можете воспользоваться этим интегрированным тарифом во всем общественном транспорте», — заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси также отметил, что до конца года парк микроавтобусов будет полностью обновлен, а желтые микроавтобусы будут полностью заменены на новые микроавтобусы синего цвета.





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