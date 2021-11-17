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Всемирный банк готов и дальше поддерживать Грузию в проведении важных реформ


17.11.2021   16:53


Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился сегодня с вице-президентом Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анной Берде.

По информации пресс-службы Минфина, стороны обсудили вопросы сотрудничества Всемирного банка и Грузии. Было отмечено, что эти отношения развиваются плодотворно, несмотря на вызовы, создаваемые глобальной пандемией.

«Лаша Хуцишвили ознакомил Анну Бьерде с положительной динамикой восстановления экономики и основными параметрами бюджета на 2022 год.

Со своей стороны вице-президент Всемирного банка подтвердила готовность Всемирного банка и далее оказывать полную поддержку в реализации важных реформ, связанных с такими вопросами, как: развитие и формирование человеческого капитала, реформа государственных производств, «зеленое» и цифровое восстановление экономики», отмечается в информации министерства.

В завершение встречи стороны выразили надежду, что Грузия успешно справится с вызовами пандемии COVID-19, что будет способствовать экономическому росту и развитию страны.

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