

Гарибашвили: Вместо социальной помощи мы должны предлагать работу трудоспособным гражданам

22.11.2021 11:52





В рамках социальной политики взрослое трудоспособное население, наши граждане привыкли к бедности, безработице и бездействию. Нет мотивации улучшать элементарные жилищные условия, а это катастрофа, это возмутительно. Мы, как правительство, должны предпринять смелые, эффективные шаги, — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, сегодня у трудоспособного, социально незащищенного гражданина нет мотивации начать новую работу из опасений, что после этого государство откажется выплачивать ему социальную помощь.



По словам премьер-министра, будет создана рабочая группа под руководством вице-премьера Левана Давиташвили, которая через несколько недель представит новое социальное видение.



«Наши граждане привыкли к бедности, бездействию и этой поистине невыносимой ситуации. На сегодняшний день у нас около 600 тысяч социально незащищенных граждан, из которых не менее 200 тысяч, если не больше, — это трудоспособные граждане, у которых нет мотивации искать работу в связи с текущей социальной политикой. Мы знаем много примеров, что если человек покупает телевизор, холодильник, он теряет баллы и лишается социальной помощи. Если на рынке доступна сезонная социальная работа, они не заинтересованы в том, чтобы одновременно устраиваться на работу и получать дополнительный доход. Таким образом, нам необходимо создать гибкую систему, которая, с одной стороны, позволяет сохранить ту помощь, которую они получают сегодня, в виде заработной платы, но только за конкретную общественную деятельность. И затем они могут найти и начать новую работу и получать дополнительный доход. У них должна быть свобода найти две или три работы и приносить больший доход своим семьям», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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