

Штрафы за нарушение режима ковид-паспортов будет выплачивать бизнес

22.11.2021 13:23





С 1 декабря в случае посещения различных объектов лицом без ковид-паспорта, штраф будет наложен не на гражданина, а на бизнес-субъект.



Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» глава инспекции труда Бека Перадзе, за впуск в учреждение лица без ковид-паспорта индивидуальный предприниматель будет оштрафован на 2000 лари, а юридическое лицо - на 10 тысяч лари.



«При обнаружении нарушения штрафоваться будет только объект, а гражданин без ковид-паспорта штрафоваться в таком случае не будет. Инспекция труда, как и до сих пор контролировала выполнение ковид-регуляций, так же проконтролирует правила, которых следует придерживаться в ареалах действия т.н. зеленых паспортов. Это будут плановые и внеплановые инспекции, и мы идентифицируем, насколько объект соблюдает требования, связанные с т.н. зелеными паспортами. Если мы обнаружим нарушение, это повлечет штраф в размере 2000 тысяч лари для физического лица, и штраф в размере 10 000 лари для юридического лица. Если же компания нарушает систематически и у нас есть информация об этом, это может стать основанием для опечатывания, а также временной приостановки деятельности. Эти правила вступят в силу после 1 декабря. Компания не должна пускать, а если впустит, то это уже ответственность компании. Оштрафована будет только компания, а не гражданин. К проверке будут привлечены различные ведомства в масштабе всей страны», - сказал Бека Перадзе.



Напомним, с 1 декабря граждане смогут входить только по принципу «зеленого паспорта»: в открытые и закрытые пространства объектов питания, ресторанов, кафе и баров, в кинотеатры, театры, оперу, музеи, концертные залы, развлекательные центры, казино и игральные бизнес-объекты, в спа-центры, фитнес-залы, гостиницы, а также канатные дороги на горных курортах. Данное требование будет распространятся на гостей перечисленных объектов.



Что касается детских развлекательных центров, требование «зеленого паспорта» будет распространяться только на граждан старше 18 лет. Концепция т.н. «зеленого паспорта» будет задействована с 1 декабря. Лицо имеет «зеленый» статус, если оно полностью вакцинировано, прошло тест PCR, имеющий 72-часовую валидность или на антиген с 24-часовой валидностью, или переболело коронавирусом. Требования «зеленого паспорта» будут распространяться на граждан старше 18 лет.



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