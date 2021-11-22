

SJC завляет о незаконном увольнении сотрудников музея, после назначения Цулукиани министром культуры

22.11.2021 13:39





Два бывших сотрудника Грузинского художественного музея имени Шалвы Амиранашвили подали в суд на руководство музея, их интересы будут защищать «Центр социальной справедливости» (SJC) и «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA).



В заявлении SJC говорится, что после назначения Теи Цулукиани министром культуры Грузии, десять сотрудников музея были уволены или переведены на более низкую должность. У двух из них истек срок трудового соглашения, а новое им предлагать не стали, что в SJC считают злоупотреблением права со стороны работодателя.



Организации и истцы считают, что руководство приняло решение избавиться от нежелательных кадров и взять под цензуру музейную сферу.



Истцы требуют от суда признать решение об увольнении аннулированным и восстановить их на равном по статусу должностях, а также зафиксировать факт прямой дискриминации по причине наличия иного мнения.



«Екатерине Кикнадзе была уволена с поста управляющего Национальной галереи и без её согласия переведена на пост лаборанта. Предположительной причиной такого решения является, то что она придерживалась иного мнения по разным вопросам, из-за чего она была отстранена от ряда важных процессов.



Динара Вачнадзе, глава направления учёта и защиты коллекций также была безосновательно понижена в должности», — говорится в заявлении.



Кроме того, по информации SJC, новый директор музея Ника Ахалбедашвили являлся сотрудником Министерства юстиции, когда ведомство возглавляла Теа Цулукиани.





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