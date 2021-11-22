

В бюджет текущего года вносятся изменения

22.11.2021 16:39





Сегодня в парламент Грузии будут направлены изменения в проекте бюджета на текущий год. Основной частью будет увеличение расходов на здравоохранение в размере около 375 миллионов лари, - об этом после заседания правительства сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.



Как поясняет Хуцишвили, будут профинансированы расходы на лечение коронавируса.



«Сегодня в парламент Грузии будут направлены изменения в проекте бюджета на текущий год. Основной частью будет увеличение расходов в направлении здравоохранения в размере около 375 миллионов лари, большая часть которых включает финансирование расходов в связи с коронавирусом и на лечение коронавируса.



Важно, что происходит увеличение доходной части бюджета, которая полностью сбалансируется увеличением налоговых поступлений и разного рода экономией. Это означает, что дефицит бюджета в этом году не увеличивается, а, наоборот, мы ожидаем его уменьшения на несколько десятых процентного пункта к концу года. А расходы, которые будут осуществляться непосредственно в направлении здравоохранения, будут полностью профинансированы», - отмечает Хуцишвили.



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