

Минфину Грузии поручено продумать, как запретить онлайн-казино

23.11.2021 13:25





Министерство финансов Грузии через неделю представит новую модель налогообложения онлайн азартных игр. Об этом сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.



«Эта модель будет соответствовать принципам здравого смысла. Также будет введено единое возрастное ограничение и запрещены реклама. Это те рамки, которые опробованы во многих странах», — заявил Хуцишвили.



Кроме того, по словам министра, онлайн-казино будет предложено совершенно новая модель по всем направлениям налогообложения — как по выигрышам, так и по ставкам.



Речь идет о введении нового механизма налогообложения по системе Gross gaming revenue(GGR) — это разница между полученными ставкам и выплаченными выигрышами.



«Важно, что налоговое бремя на эту модель налогообложения будет достаточно высоким, так что это должно снизить заинтересованность для бизнеса в этом секторе», — пояснил Хуцишвили.



С инициативой ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.



Согласно озвученному им плану, на первом этапе будут повышены налоги для такого типа игорных заведений, повсеместно запрещена их реклама, возрастной барьер для игроков установлен с 25 лет. А на втором этапе правительство Грузии планирует полностью запретить онлайн-казино.



Азартные игры – одна из самых доходных индустрий в Грузии. В Тбилиси и Батуми немало роскошных казино, в том числе и при пятизвездочных гостиницах, которые привлекают в Грузию богатых иностранных туристов из стран, где азартные игры запрещены.



Однако проблемой является не это, а действующие в стране десятки онлайн-казино и сотни тотализаторов, а также тысячи игорных аппаратов, которые рассчитаны не на туристов, а исключительно на местных жителей с доходом на уровне среднего и ниже среднего.



Профильные НПО считают, что лудомании – так называется зависимость от азартных игр, в Грузии подвержены около 700 тысяч человек, то есть каждый пятый житель страны.



В Грузии с 2005 года действует закон «О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр», который регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов.



Закон запрещает даже заходить в казино людям младше 21 года, а тем, кто младше 18 лет, запрещено играть на автоматах.



Согласно правилам, несовершеннолетних не регистрируют и в онлайн-казино. Однако обычно подростки обходят это правило, используя личной номер документов другого человека.



Нередко из-за крупных проигрышей молодые люди решаются на крайний шаг и кончают жизнь самоубийством – тогда в обществе поднимается очередная волна с требованием запретить азартные игры – если не повсеместно, то хотя бы для местных жителей.



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