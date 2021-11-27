

Фестиваль нового вина проходит сегодня в Тбилиси

27.11.2021 13:31





Фестиваль нового вина проходит сегодня в тбилисском парке Мтацминда. Об этом сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии.



В течение дня гости фестиваля смогут продегустировать вина урожая 2020 года из разных уголков Грузии. Участие в мероприятии принимают около 150 производителей, в том числе около сотни небольших семейных виноделен.



Фестиваль традиционно начался с открытия квеври (глиняный сосуд для хранения вина) в сопровождении здравицы «Мравалжамиер». В этом году первым дегустационным образцом фестиваля стало вино «Усахелаури» из семейного погреба Нино Мгебришвили.



Фестиваль нового вина проводится в Тбилиси уже в 12-й раз. Цели мероприятия — популяризация традиционных грузинских вин, повышение уровня винодельческого образования и потребительской культуры.



Фестиваль продлится до 18:00. Вход на мероприятие – бесплатный.



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