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Фестиваль нового вина проходит сегодня в Тбилиси
27.11.2021 13:31
Фестиваль нового вина проходит сегодня в тбилисском парке Мтацминда. Об этом сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии.
В течение дня гости фестиваля смогут продегустировать вина урожая 2020 года из разных уголков Грузии. Участие в мероприятии принимают около 150 производителей, в том числе около сотни небольших семейных виноделен.
Фестиваль традиционно начался с открытия квеври (глиняный сосуд для хранения вина) в сопровождении здравицы «Мравалжамиер». В этом году первым дегустационным образцом фестиваля стало вино «Усахелаури» из семейного погреба Нино Мгебришвили.
Фестиваль нового вина проводится в Тбилиси уже в 12-й раз. Цели мероприятия — популяризация традиционных грузинских вин, повышение уровня винодельческого образования и потребительской культуры.
Фестиваль продлится до 18:00. Вход на мероприятие – бесплатный.
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