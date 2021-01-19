

Столтенберг: Грузия желает вступить в НАТО и Россия не сможет этому помешать

19.01.2021 10:59





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не должна влиять на вопрос о вступлении той или иной страны в Североатлантический альянс, поскольку речь идет о суверенных государствах.



Он также сделал комментарий по поводу отношений Альянса с Грузией и Украиной.



«Грузия желает вступить в НАТО и Россия не сможет этому помешать. Войдет ли Грузия в НАТО – этот вопрос касается лишь Грузии и Альянса», - заявил Столтенберг.



По его словам, НАТО поддерживает эти страны и проводит там совместные учения.



Он также опроверг утверждение о том, что Североатлантический альянс повел себя агрессивно, когда согласился принять в свои ряды страны, которые прежде входили в Организацию Варшавского договора. По словам Столтенберга, речь не идет об экспансии НАТО на Восток, поскольку, по его же словам, эти страны в соответствии с демократическими процедурами сами решили, что желают вступить в НАТО.



«Мы никого не обязываем вступать в НАТО, к примеру, Швецию, Финляндию, наши соседи не хотят вступать в НАТО, и мы уважаем это», - отметил Йенс Столтенберг.



По его словам, страны Балтии, Румыния, Болгария и другие государства самостоятельно решили, что хотят вступить в НАТО, и они стали членами Альянса, что подтвердили соответствием стандарту.



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