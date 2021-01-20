

Грузия заняла 92-е место из 138 стран мира в международном рейтинге военной мощи

20.01.2021 12:18









На вооружении у Грузии находятся 163 танка, 585 бронемашин, 73 единицы самоходной артиллерии, 83 единицы буксируемой артиллерии и 50 реактивных установок, 60 самолетов, 12 учебных, 9 боевых вертолетов и 10 штурмовиков.



Несмотря на то, что у Грузии есть выход в море, флот не развит. У страны девять судов, предназначенных для патрулирования, которые принадлежат береговой охране погранполиции МВД Грузии.



Авторы Global Firepower Index отметили, что необходимым компонентом для ведения войны являются природные ресурсы, в частности топливо.



Согласно рейтингу, Грузия производит 400 баррелей нефти в день, а потребляет 18,5 тысячи баррелей. Что касается запасов нефти, согласно подтвержденным данным, в Грузии они составляют 35 миллионов баррелей.



Там же отмечено, что Грузия придает особое значение логистике.



У Грузии порядка 686 тысяч работоспособных жителей. Два главных порта и 22 дееспособных аэродрома. Общая протяженность дорогстраны превышает 20 тысяч километров, а железной дороги — 1,6 тысячи километров.



Оборонный бюджет Грузии составляет 300 миллионов долларов, а внешний долг страны — более 16,9 миллиарда долларов. Паритет покупательной способности — более 41,3 миллиарда долларов, золото-валютные резервы — порядка 3 миллиардов долларов.



Что касается ближайших соседей, то своими показателями Грузия обогнала Армению, которая в рейтинге расположилась на 100-м месте.



Лидером по военной мощи на Южном Кавказе является Азербайджан. Он расположился на 64-м месте.



Армия России входит в десятку сильнейших, находится на втором месте, Турция — на 11. Сильнейшая в мире армия — у США, а самая слабая — у Бутана.



Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, который оценивает армии государств мира и факторы, которые прямо или косвенно влияют на военную мощь страны.



Индекс составляется на основе сложной методики, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. В частности: численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.



Что такое Global Firepower?

Рейтинги военной мощи Global Firepower часто цитируются в различных СМИ, однако они составляются далеко не столь тщательно, как другие базы данных.



К примеру, более уважаемые ресурсы по изучению вооруженных сил, например «Military Balance» Международного института стратегических исследований и базы данных Стокгольмского международного исследовательского института мира, отслеживают различные отдельные военные параметры, в том числе военный расходы, вооружения, передачу оружия и т.п. Авторитетные экспертные центры с осторожностью подходят к сравнению вооруженных сил и открыто говорят о своей методологии, как например «Индекс военной силы США» организации «Heritage Foundation».



Global Firepower держит в секрете «уникальную формулу», которую применяет для расчета рейтингов, однако утверждает, что эта формула зависит от «более 55 различных факторов, который определяют рейтинг конкретного государства». Согласно Global Firepower, эта формула «позволяет небольшим, но более технологически продвинутым государствам конкурировать с более крупными, но менее развитыми. Для еще большего уточнения рейтинга добавляются модификаторы (в форме бонусов и штрафов)». На сайте также указаны важные оговорки относительно этой формулы: в частности, запасы ядерных вооружений не учитываются, хотя и признаются, и так далее.



При этом на сайте мало информации об источниках, методологии, редакции и экспертах.



Global Firepower все же представляет собой удобное, хотя и не вполне надежное и нерепрезентативное сравнение вооруженных сил. Именно из-за этого сайт Global Firepower пользуется любовью СМИ, однако по тем же причинам по крайней мере некоторые эксперты не воспринимают его всерьез (если вообще знают о его существовании). Рейтинги Global Firepower годами цитируются в популярных статьях на Business Insider, в Forbes и Newsweek.

Грузия заняла 92-е место из 138 стран мира в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021 . Согласно исследованию, в Грузии примерно 1,8 миллиона человек, пригодных для военной службы. В Силах обороны Грузии числятся более 20 тысяч военнослужащих, практически все из которых находятся на активной службе.На вооружении у Грузии находятся 163 танка, 585 бронемашин, 73 единицы самоходной артиллерии, 83 единицы буксируемой артиллерии и 50 реактивных установок, 60 самолетов, 12 учебных, 9 боевых вертолетов и 10 штурмовиков.Несмотря на то, что у Грузии есть выход в море, флот не развит. У страны девять судов, предназначенных для патрулирования, которые принадлежат береговой охране погранполиции МВД Грузии.Авторы Global Firepower Index отметили, что необходимым компонентом для ведения войны являются природные ресурсы, в частности топливо.Согласно рейтингу, Грузия производит 400 баррелей нефти в день, а потребляет 18,5 тысячи баррелей. Что касается запасов нефти, согласно подтвержденным данным, в Грузии они составляют 35 миллионов баррелей.Там же отмечено, что Грузия придает особое значение логистике.У Грузии порядка 686 тысяч работоспособных жителей. Два главных порта и 22 дееспособных аэродрома. Общая протяженность дорогстраны превышает 20 тысяч километров, а железной дороги — 1,6 тысячи километров.Оборонный бюджет Грузии составляет 300 миллионов долларов, а внешний долг страны — более 16,9 миллиарда долларов. Паритет покупательной способности — более 41,3 миллиарда долларов, золото-валютные резервы — порядка 3 миллиардов долларов.Что касается ближайших соседей, то своими показателями Грузия обогнала Армению, которая в рейтинге расположилась на 100-м месте.Лидером по военной мощи на Южном Кавказе является Азербайджан. Он расположился на 64-м месте.Армия России входит в десятку сильнейших, находится на втором месте, Турция — на 11. Сильнейшая в мире армия — у США, а самая слабая — у Бутана.Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, который оценивает армии государств мира и факторы, которые прямо или косвенно влияют на военную мощь страны.Индекс составляется на основе сложной методики, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. В частности: численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.Что такое Global Firepower?Рейтинги военной мощи Global Firepower часто цитируются в различных СМИ, однако они составляются далеко не столь тщательно, как другие базы данных.К примеру, более уважаемые ресурсы по изучению вооруженных сил, например «Military Balance» Международного института стратегических исследований и базы данных Стокгольмского международного исследовательского института мира, отслеживают различные отдельные военные параметры, в том числе военный расходы, вооружения, передачу оружия и т.п. Авторитетные экспертные центры с осторожностью подходят к сравнению вооруженных сил и открыто говорят о своей методологии, как например «Индекс военной силы США» организации «Heritage Foundation».Global Firepower держит в секрете «уникальную формулу», которую применяет для расчета рейтингов, однако утверждает, что эта формула зависит от «более 55 различных факторов, который определяют рейтинг конкретного государства». Согласно Global Firepower, эта формула «позволяет небольшим, но более технологически продвинутым государствам конкурировать с более крупными, но менее развитыми. Для еще большего уточнения рейтинга добавляются модификаторы (в форме бонусов и штрафов)». На сайте также указаны важные оговорки относительно этой формулы: в частности, запасы ядерных вооружений не учитываются, хотя и признаются, и так далее.При этом на сайте мало информации об источниках, методологии, редакции и экспертах.Global Firepower все же представляет собой удобное, хотя и не вполне надежное и нерепрезентативное сравнение вооруженных сил. Именно из-за этого сайт Global Firepower пользуется любовью СМИ, однако по тем же причинам по крайней мере некоторые эксперты не воспринимают его всерьез (если вообще знают о его существовании). Рейтинги Global Firepower годами цитируются в популярных статьях на Business Insider, в Forbes и Newsweek.



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