

Кандидат в госсекретари США: Если Грузия соответствует критериям, дверь в НАТО для нее следует оставить открытой

20.01.2021 14:04





Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый ранее избранным американским президентом Джозефом Байденом, считает, что если Грузия будет соответствовать критериям членства, дверь в НАТО должна быть оставлена для нее открытой, а присоединение Грузии и Украины к альянсу не приведет к войне с Россией.



На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, который выступает против политики открытых дверей НАТО, спросил Блинкена о перспективах вступления Грузии в НАТО. Диалог между сенатором и кандидатом на пост госсекретаря публикует «Голос Америки».



Рэнд Пол: «Вы призвали к расширению НАТО. Вы по-прежнему поддерживаете вступление Грузии в НАТО?»



Энтони Блинкен: «Если такая страна, как Грузия, соответствует критериям членства и вносит свой вклад в нашу общую безопасность, да, дверь должна быть оставлена открытой».



«То есть, если бы вам это удалось, у нас сейчас была бы война с Россией».



— «Честно говоря, думаю, наоборот. Что касается членства в НАТО, есть достаточно свидетельств того, что Россия агрессивна по отношению к странам, которые не входят в НАТО и не находятся под зонтиком [безопасности]. Это показывает, почему Россия не атакует [членов НАТО].



«Это добавило бы Грузию в качестве члена, который оккупирован, и, согласно пятой статье, мы будем вовлечены в войну».



«Еще раз повторю, я думаю, что мы видели в прошлом, что страны, являющиеся членами НАТО, не были такой мишенью для российской агрессии».



— «Эти 20 лет можно считать веским аргументом. Сегодня Россия оккупирует часть Грузии и косвенно, при поддержке местных сил, оккупирует часть Украины. Я считаю, что принятие каждого из них в НАТО — это не только провокационный шаг, нужно думать о том, что будет дальше. Учитывая нашу обязанность защищать союзников по НАТО, это будет голосование за войну. Я бы не голосовал за вступление Грузии в НАТО. Ни в коем случае, если мы не готовы к тому, чтобы мои или ваши дети пошли на войну в Грузии».



— Нас окружают сложные противостояния, войны и оккупации. И я думаю, нам нужно подумать над этими вопросами. За каждой провокацией следует ответ. Мы не можем обсуждать это в вакууме. «Иногда говорят: «Меня не волнует, что думает Россия»,«Меня не волнует, что говорит Тегеран». Если мы настолько не понимаем наших врагов, чтобы понимать, каким будет их ответ, я думаю, что мы не выполняем свою работу должным образом.



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