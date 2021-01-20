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Полиция задержала двух распространителей наркотиков
20.01.2021 14:07
Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек по обвинению в попытке незаконной продажи наркотического средства — нового психотропного вещества «Альфа PVP».
По данным ведомства, задержаны 25-летний М.Б. и 24-летний И.Б.
Следствие установило, что задержанные являются организованной группой наркопродавцов и распространяли наркотики с помощью приложения в соцсетях.
Во время личного обыска правоохранители изъяли «Альфа PVP», расфосованное в 11 пакетах. Кроме того, во время проведения следственного эксперимента, «Альфа PVP» было изъято в разных местах, расфасованное по восьми пакетам.
Следствие ведется по статье УК Грузии — незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. Задержанным грозит лишение свободы на срок от семи до 14 лет.
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