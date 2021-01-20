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Вооруженное нападение в Марнеули


20.01.2021   17:54


В селе Кизиладжло Марнеульского района произошло вооруженное нападение.

По словам местных жителей, около 10 человек ворвались на пункт приема металлолома и напали на персонал.

Нападавшие забрали у сотрудников деньги и заперли людей в будке, а затем подожгли другую постройку на территории пункта приема.

Пострадавших в результате нападения сотрудников обнаружили только утром.

Как сообщили Report.ge в МВД, дело расследуется по статьям 187, 153 и 179 Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за грабеж, порчу или уничтожение чужого имущества, а также незаконное лишение свободы.

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