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Вооруженное нападение в Марнеули
20.01.2021 17:54
В селе Кизиладжло Марнеульского района произошло вооруженное нападение.
По словам местных жителей, около 10 человек ворвались на пункт приема металлолома и напали на персонал.
Нападавшие забрали у сотрудников деньги и заперли людей в будке, а затем подожгли другую постройку на территории пункта приема.
Пострадавших в результате нападения сотрудников обнаружили только утром.
Как сообщили Report.ge в МВД, дело расследуется по статьям 187, 153 и 179 Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за грабеж, порчу или уничтожение чужого имущества, а также незаконное лишение свободы.
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