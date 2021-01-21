

В Грузии задержан гражданин России, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола

21.01.2021 13:30





По данным МВД Грузии, в Батуми задержан гражданин России, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола.



Как сообщает ведомство, гражданин А.Л. 1987 года рождения находился в Грузии с января 2020 года.



Российская Федерация объявила о его розыске 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года Генеральный секретариат Интерпола объявил международный розыск на основании красного циркуляра.



Задержанный обвиняется в ряде преступлений – в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а так же умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести.



Задержанный помещен в пенитенциарное учреждение.



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