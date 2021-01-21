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В Грузии задержан гражданин России, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола
21.01.2021 13:30
По данным МВД Грузии, в Батуми задержан гражданин России, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола.
Как сообщает ведомство, гражданин А.Л. 1987 года рождения находился в Грузии с января 2020 года.
Российская Федерация объявила о его розыске 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года Генеральный секретариат Интерпола объявил международный розыск на основании красного циркуляра.
Задержанный обвиняется в ряде преступлений – в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а так же умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести.
Задержанный помещен в пенитенциарное учреждение.
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