

СМИ назвали имя российского криминального авторитета, задержанного в Батуми

23.01.2021 12:58





Грузинские полицейские в Батуми задержали криминального авторитета Алексея Ленивцева из российского Иркутска. Об этом пишет «Коммерсантъ».



21 января в МВД Грузии сообщили о задержании 33-летнего гражданина РФ, числившегося в международном розыске по линии Интерпола за организацию преступного сообщества.



Также известно, что на родине он обвиняется в целой серии тяжких преступлений: организации преступного сообщества, похищении человека, вымогательстве, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации проституции.



Источник в правоохранительных органах Грузии подтвердил «Ъ», что задержанный – это Алексей Ленивцев, более известный в криминальных кругах по прозвищу Кос, которое он получил из-за косоглазия.



Как отмечается, возглавляемая Косом группировка действовала в Иркутске с 2016 года.



«Ее участниками было организовано несколько публичных домов, а особо состоятельным клиентам, как правило иностранцам, приезжавшим в Иркутск, чтобы побывать на озере Байкал, они организовывали встречи с несовершеннолетними девушками. Последних заставляли заниматься проституцией с помощью угроз и даже подсаживая на наркотики», — пишет «Ъ».



В уголовном деле Ленивцева, находящемся в производстве Следственного комитета России (СКР), восемь эпизодов, связанных с несовершеннолетними.



В марте 2019 года в Иркутске была проведена масштабная операция против участников группировки. Тогда Косу удалось скрыться. По некоторым данным, он перебрался в Таиланд, а затем — в Грузию, отмечает «Ъ».



С января 2020 года Ленивцев снимал квартиру в Батуми. Судя по всему, до сих пор он не мог выехать из Грузии, поскольку с февраля авиасообщение с другими странами приостановлено.



Сейчас Ленивцев находится в заключении в Грузии. Согласно «Коммерсанту», ведутся переговоры об его экстрадиции в Россию. Одновременно издание отмечает, что «несмотря на сложные отношения между странами, они периодически выдают друг другу обвиняемых и подозреваемых».



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