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В Тбилиси задержан гражданин Индии, похищавший деньги с банковских счетов


23.01.2021   15:31


24-летнего гражданина Индии задержали в Тбилиси по обвинению в интернет-мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Следствие установило, что гражданин Индии создал фишинговый сайт, похожий на официальный сайт одного из коммерческих банков. Ссылка на фейковую веб-страницу была разослана клиентам банка по электронной почте.

Пользователи переходили и по ней и вводили свои персональные данные для авторизации. Вся это информация отправлялась разработчику.

С помощью незаконно полученных данных обвиняемый незаконно получил доступ к профилю интернет-банка одного из клиентов и перевел 9,5 тысячи лари (около 2,9 тысячи долларов) с его счета на свой собственный. Часть украденных денег – 6 084 лари (1,8 тысячи долларов), позже была обналичена через банкомат.

Во время обыска, проведенного по месту временного проживания задержанного, в качестве вещественных доказательств были изъяты мобильные телефоны, портативные компьютеры и банковские пластиковые карты.
Расследование продолжается по факту незаконного доступа к компьютерным системам, незаконного получения и использования данных, а также кражи, повлекшей причинение значительного ущерба. Данное преступление предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

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