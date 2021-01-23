

В Тбилиси задержан гражданин Индии, похищавший деньги с банковских счетов

23.01.2021 15:31





24-летнего гражданина Индии задержали в Тбилиси по обвинению в интернет-мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Следствие установило, что гражданин Индии создал фишинговый сайт, похожий на официальный сайт одного из коммерческих банков. Ссылка на фейковую веб-страницу была разослана клиентам банка по электронной почте.



Пользователи переходили и по ней и вводили свои персональные данные для авторизации. Вся это информация отправлялась разработчику.



С помощью незаконно полученных данных обвиняемый незаконно получил доступ к профилю интернет-банка одного из клиентов и перевел 9,5 тысячи лари (около 2,9 тысячи долларов) с его счета на свой собственный. Часть украденных денег – 6 084 лари (1,8 тысячи долларов), позже была обналичена через банкомат.



Во время обыска, проведенного по месту временного проживания задержанного, в качестве вещественных доказательств были изъяты мобильные телефоны, портативные компьютеры и банковские пластиковые карты.

Расследование продолжается по факту незаконного доступа к компьютерным системам, незаконного получения и использования данных, а также кражи, повлекшей причинение значительного ущерба. Данное преступление предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.





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