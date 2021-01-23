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Украинская «Мотор Сич» проведет капитальный ремонт грузинских военных вертолетов
23.01.2021 15:53
Украинская компания «Мотор Сич» проведет капитальный ремонт и модернизацию грузинских военных вертолетов Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
Накануне в Тбилиси министр обороны Ираклий Гарибашвили принял украинскую делегацию. Был подписан трехсторонний меморандум между «Мотор Сич», государственным военным научно-техническим центром «Дельта» и «Тбилавиамшени» (Тбилисский авиационный завод).
Как указали в Минобороны, сейчас «Мотор Сич» уже ремонтирует двигатели и редукторы вертолетов Сил обороны Грузии. Оформленный меморандум должен еще больше углубить существующее сотрудничество и вывести его на новый уровень.
«В рамках меморандума, который направлен на сотрудничество в развитии военной промышленности, партнеры будут реализовывать совместные проекты по капитальному ремонту и модернизации двигателей многофункциональных вертолетов Ми-8», — сообщили в ведомстве.
ПАО «Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило около 33 миллионов долларов чистой прибыли.
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