

Украинская «Мотор Сич» проведет капитальный ремонт грузинских военных вертолетов

23.01.2021 15:53





Украинская компания «Мотор Сич» проведет капитальный ремонт и модернизацию грузинских военных вертолетов Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.



Накануне в Тбилиси министр обороны Ираклий Гарибашвили принял украинскую делегацию. Был подписан трехсторонний меморандум между «Мотор Сич», государственным военным научно-техническим центром «Дельта» и «Тбилавиамшени» (Тбилисский авиационный завод).



Как указали в Минобороны, сейчас «Мотор Сич» уже ремонтирует двигатели и редукторы вертолетов Сил обороны Грузии. Оформленный меморандум должен еще больше углубить существующее сотрудничество и вывести его на новый уровень.



«В рамках меморандума, который направлен на сотрудничество в развитии военной промышленности, партнеры будут реализовывать совместные проекты по капитальному ремонту и модернизации двигателей многофункциональных вертолетов Ми-8», — сообщили в ведомстве.



ПАО «Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило около 33 миллионов долларов чистой прибыли.



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