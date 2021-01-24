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Американский военный корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море


24.01.2021   12:09


Американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Информацию распространяет командование ВМС США и Европы.

Согласно сообщению, это первый визит корабля в Черное море в 2021 году.

«Дональд Кук будет работать с партнерами для обеспечения безопасности на море в регионе», — говорится в заявлении ВМС США.

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