

Служба госбезопасности задержала заместителя главы Чугуретского района Тбилиси

25.01.2021 16:37





Сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией совместно с мэрией Тбилиси 25 января в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержан заместитель главы Чугуретского района на основании постановления судьи о превышении должностных полномочий.



«Следствие установило, что 30 апреля 2020 года был объявлен электронный тендер на работы по укреплению жилого дома, расположенного в районе Чугурети, на улице Арагвиспирели, 32, стоимостью 126 572 лари. Две компании изъявили желание участвовать в конкурсе.



Заместитель главы Чугуретского района в качестве ответственного за тендерную комиссию, превысив свои служебные полномочия, 29 мая 2020 года вызвал в свой кабинет представителя одного из участвующих в тендере ООО и заявил, что в конкурсе должна выиграть нужная ему компания и поэтому потребовал, чтобы компания собеседника не принимала участие в тендере. В противном случае замглавы грозился создать компании проблемы при выполнении работ. В обмен на это, в нарушение служебных обязанностей, он предложил скорректировать условия тендеров, которые будут объявлены в будущем.



Несмотря на давление со стороны заместителя главы района, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с положениями законодательства и выиграла тендер по самой низкой цене. Государственный служащий, расстроенный указанным фактом, начал создавать проблемы для указанной компании. Хотя подчиненные проинформировали его о безупречном выполнении работы, на основании чего в контракте предусмотрена постепенная передача и оплата выполненных работ, он использовал свое положение, чтобы незаконно повлиять на руководителя работ и не позволить ему сдать работу. В результате указанного действия строительная компания искусственно столкнулась с проблемами и окончательно расторгла договор.



В результате незаконных действий, осуществленных заместителем главы Чугуретского района, компания не смогла продолжить работы, предусмотренные проектом. Таким образом, работы по укреплению жилого дома до сих пор не проведены, что существенно нарушило законные интересы местных жителей, а также производственной компании и государства», - говорится в сообщении.



Расследование проводится в соответствии с частью 1 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии Агентством по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности.



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