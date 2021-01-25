

Ротация грузинских миротворцев в Афганистане завершена

25.01.2021 16:39





13-й батальон первой пехотной бригады Сил обороны успешно вернулся на родину в полном составе, завершив свое участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, информацию распространяет Минобороны Грузии.



13-й пехотный батальон сменил 32-й пехотный батальон, который уже приступил к выполнению миссии в Афганистане.



В Тбилисском международном аэропорту миротворцев встретили заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе, командующий восточными войсками полковник Роланд Дзнеладзе и командир первой пехотной бригады полковник Заза Шаламберидзе.



Они поблагодарили военнослужащих за успешное выполнение миссии и поздравили их с благополучным возвращением на родину.



13-й пехотный батальон первой пехотной бригады в течение шести месяцев проходил службу на авиабазе Баграм в Афганистане. Основная задача грузинских военных заключалась в обеспечении безопасности базы.



Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.



С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





